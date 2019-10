Droga in camera da letto, arrestato 22enne nel Cosentino

Nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di Paola, ha arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente M.G. di 22 anni. Durante una perquisizione domiciliare effettuata unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, sono state rinvenute, accuratamente nascoste nella stanza da letto dell’arrestato cocaina e marijuana. Nella vasca da bagno della stessa abitazione sono inoltre state trovate due piante di quest’ultima sostanza. All’interno dell’appartamento sono stati, altresì, trovati oggetti usati per il confezionamento degli stupefacenti: pezzi di cellophane di varie misure, un bilancino di precisione ed altro materiale utilizzato nei laboratori chimici, nonché la somma di Euro 400,00 in banconote da piccolo taglio. Considerati gli elementi di reità raccolti, M.G. è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stesso, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (AdnKronos)