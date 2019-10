Domenica 20 e 27 ottobre visite guidate speciali al seicentesco bosco dei Giganti della Sila

Con i suoi faggi multicolore e il clima mite, l’altopiano della Sila si propone come uno dei paesaggi più affascinanti in cui ammirare il fenomeno annuale del foliage, termine ormai di uso comune atto a indicare il cambio di livrea delle foglie nella stagione autunnale, momento in cui virano dal verde al giallo, all’arancione e al rosso.

Per celebrare questo magico periodo dell’anno, il seicentesco bosco dei Giganti della Sila, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Spezzano della Sila (CS), organizza per le giornate di domenica 20 e 27 ottobreun ciclo di visite guidate speciali, alla scoperta di questa monumentale riserva di alberi secolari, dal tronco largo 2 metri e dalla straordinaria età di 350 anni. Accompagnati dalla alla guida esperta di Maria Sprovieri e Carmine Lupia, entrambi profondi conoscitori del luogo, ai visitatori si dispiegherà lo spettacolo della cangiante cromia di aceri montani, pioppi tremuli, faggi e ciliegi selvatici che qui hanno dimora.

Le visite guidate si svolgeranno alle ore 11 e alle 14.30;per prenotare: faisila@fondoambiente.it; tel 366.6152986.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Giorno e orario : domenica 20 e 27 ottobre 2019, alle ore 11 e alle 14.30

Ingressi: Intero € 8 Ridotto (6-18 anni) e Studenti€ 5; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 20.

Per i residenti nel Comune di Spezzano della Sila, per gli iscritti FAI e per chi si iscrive in questa occasione l’ingresso è gratuito.