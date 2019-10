Giovedì 17, dalle ore 9 alle ore 12, mancherà l’acqua in zona Cozzo Interzati, al Ciglio della Torre, S.Giovanni, a Piazza Steri, S.Domenico e San Marco per lavori sulla rete idrica nella parte alta del Centro Storico di Rossano.

È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale scusandosi per i disagi e precisando che i lavori saranno effettuati in via Acqua di Vale.