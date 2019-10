Cotticelli annulla sopralluogo ospedale di Trebisacce

Il Sindaco di Trebisacce, avv. Franco Mundo, nella giornata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, ha ricevuto la comunicazione della impossibilità, del Commissario ad Acta per il piano di rientro per la Sanità, Generale Cotticelli, per sopraggiunti motivi, ad essere presente domani 15 ottobre, come previsto, a Trebisacce, per un sopralluogo all’Ospedale G. Chidichimo.

Il sindaco ha già comunicato al Generale Cotticelli la propria indignazione e rammarico per l’ennesima occasione sprecata dalle istituzioni.

Il primo cittadino di Trebisacce ha dichiarato: “Tutto ciò costituisce un’ulteriore prova di un continuo palleggiamento di responsabilità e di scollamento con i cittadini. Al di là della risoluzione dei problemi, la visita di Cotticelli era importante per confermare un minimo di fiducia nelle istituzioni che al momento viene disattesa. È un fatto grave proprio per l’emergenza sanitaria venutasi a creare. Sarebbe stato opportuno almeno avvisare in anticipo e non il giorno prima, peraltro a seguito delle continue sollecitazioni mie e dei miei collaboratori. Non sono ammissibili ulteriori ritardi e prese in giro, anche in virtù delle continue promesse da parte dello stesso commissario ad acta che ad oggi non hanno trovato né riscontro né attuazione. Tra l’altro era stato lo stesso Commissario Ad Acta, a Cosenza, presso la sede ASP,dopo l’ennesimo scontro con i vertici dell’ASP,a decidere di voler visitare l’ospedale, fissando la data di domani,. Ciò conferma l’enorme distanza tra i cittadini e rappresentanti politico-istituzionali. Nei prossimi giorni decideremo il da farsi farsi, nonché le iniziative più opportune da assumere ed adottare“.