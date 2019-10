Cosenza, weekend ricco di eventi per il Museo dei Brettii e degli Enotri

Fine settimana ricco di eventi, il prossimo, per il Museo dei Brettii e degli Enotri, il Museo dei Brettii e degli Enotri, di cui in questi giorni ricorrono i 10 anni dalla sua apertura nella bellissima sede del Complesso monumentale di S. Agostino a Cosenza.

Si ricorderà il suo decimo anniversario domenica 27 ottobre p.v. con una giornata di apertura no-stop dalle 10.00 alle 22.00 con ingresso gratuito per tutti, un annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane e musica a cura del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza (programma allegato).

Ma anche altri sono gli appuntamenti della settimana:

– venerdì 25 ottobre ore 18.00: Inaugurazione della mostra collettiva OUR STORIES, HUMAN STORIES, per raccontare un’esperienza artistica nata nella baraccopoli Mukuru di Nairobi (Kenya);

– sabato 26 ottobre ore 18.00, per il consueto appuntamento con la Stagione Concertistica Internazionale Autunno Musicale, concerto “Il pianoforte all’opera” con Andrea Calvani e Adolfo Capitelli al pianoforte.