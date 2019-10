Cosenza, sanità: iniziativa dei Lions con Cotticelli e Urbani

“Le nuove sfide del SSN: focus sulla regione Calabria” è il tema dell’incontro che si terrà venerdì 4 ottobre al Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia.

L’incontro promosso dal Lions Club Cosenza Host vedrà la partecipazione del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro – generale Saverio Cotticelli, del Direttore Generale della Programmazione sanitaria Ministero della Salute, dott. Andrea Urbani e del Direttore del Dipartimento Tutela della Salute ella Regione Calabria, dott. Antonio Belcastro.

I lavori saranno introdotti dal Presidente del Lions Club Cosenza Host, dr Francesco Amato.

“Un’ occasione importante – ha sottolineato il Presidente Lions, Francesco Amato – per condurre una riflessione approfondita su un servizio primario nel novero dell’ affermazione dei diritti fondamentali del cittadino e un settore nevralgico per il governo dei territori. Una sfida importante, quella della salute, che deve impegnare tutti gli attori nella costruzione di un sistema sanitario efficiente e in linea con gli standards moderni”.