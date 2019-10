Caloveto (Cs), il 13 ottobre giornata di donazione del sangue

Garantire un’adeguata e sufficiente disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a quanti ne abbiano necessità. A condividere e sostenere il grande valore della donazione è l’Amministrazione Comunale che ha patrocinato una speciale raccolta di sangue in piazza promossa dall’Avis di Rossano, per Domenica 13 Ottobre.

A darne notizia, invitando l’intera comunità a partecipare a questo importante momento di solidarietà e civiltà è, anche a nome del Sindaco Umberto Mazza, il vicesindaco ed assessore ai servizi socio-sanitari Francesco Salatino.

Donare è una scelta di cuore. È, questo, il titolo dell’iniziativa in programma dalle ore 8 alle ore 12 e che vedrà i membri dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) Giuseppe Santalucia, presieduta da Sergio Gallo, in piazza dei Caduti con l’autoemoteca, il particolare mezzo provvisto di tutti i macchinari necessari per poter rendere possibile la donazione senza pericoli, con tutti i controlli previsti dal protocollo medico e che garantisce la conservazione delle sacche raccolte in totale sicurezza.

Per la donazione è necessario presentarsi a digiuno e provvisti di documento di riconoscimento.