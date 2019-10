A San Donato di Ninea, nel Cosentino, una bambina di quattro anni è stata aggredita da un rottweiler, sfuggito al controllo del suo padrone, mentre stava giocando vicino casa.

Ad accorrere in soccorso della piccola alcuni passanti e il padre stesso. La ragazzina ha riportato ferite gravi, anche alla testa, ma non è in pericolo di vita.