Anteprima Paulaner Oktoberfest Calabria: parata dei Tabakum Street Band a Cosenza

Anteprima di Paulaner Oktoberfest Calabria, l’evento più atteso del Mezzogiorno, ieri sera su corso Mazzini con una festosa e allegra parata musicale dei Tabakum Street Band che ha coinvolto passanti, giovani e meno giovani, e che da mercoledì 23 ottobre fino al 4 novembre si svolgerà nell’area mercatale di Rende .

Ritmi e sonorità mescolate e arricchite dall’improvvisazione musicale della band e dai balli dei ragazzi vestiti in abiti bavaresi hanno travolto come un’onda chiunque si trovasse lungo il percorso portando l’atmosfera che si respira ogni ottobre a Monaco di Baviera.

L’inaugurazione sarà il 23 ottobre alle 18,30 con l’apertura della prima botte da parte del sindaco della città di Rende, Marcello Manna che con l’inneggiante e augurale “O’Zapft is!” – che festa sia – darà il via alla grande festa.

Un programma curato nei minimi dettagli dalla Wisea Eventi, per divertire e stupire, che si trasforma in una kermesse dedicata a tutta la famiglia. Un trionfo di sapori, profumi e divertimento per grandi e piccini. Oktoberfest a Rende non significa, infatti, solo fiumi di birra e atmosfere bavaresi, ma anche adrenalina, giochi e spasso per tutti i membri della famiglia.