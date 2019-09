Un treno su gomma collegherà la stazione di Paola con il Santuario

Domani, mercoledì 26 settembre, subito dopo la cerimonia di inaugurazione di “Aurea 2019, la Borsa del Turismo Religioso, Culturale e Naturalistico” che si svolgerà alle ore 11.00 presso il Santuario di Paola alla presenza del Presidente della Regione Mario Oliverio e del Sindaco di Paola Roberto Perrotta, la Regione Calabria e il Comune della cittadina tirrenica sottoscriveranno una Convenzione finalizzata alla valorizzazione dell’itinerario religioso del santuario di San Francesco di Paola tramite l’istituzione di un servizio navetta sulla tratta che va dalla stazione ferroviaria al Santuario.

La Regione Calabria, attraverso questo intervento,intendeoffrire alle persone che intendono visitare il santuario di Paola la possibilità di usufruire dell’esperienza del “treno su gomma” che congiunge la stazione di Paola al Santuario attraverso un itinerario religioso che include i luoghi significativi della vita di San Francesco, patrono della Calabria.

L’intervento prevedel’assegnazione di un contributo da parte della Regione per l’acquisto delle navette di trasporto e, da parte del Comunedi Paola, l’impegno per un minimo di cinque anni ad assicurare la copertura delle spesesuccessive all’acquisto dei mezzi di trasporto, il servizio conducente e quello di guidespecializzate in accordo con il Prefetto del Santuario di San Francesco di Paola.L’importo complessivo del contributo regionale ammonta a 180 mila euro.