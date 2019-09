Timori per il crollo del “Muro della Vergogna” a Cosenza

I residenti lo chiamano “Muro della Vergogna”. Si tratta del muro che crollò in Contrada Massa a Cosenza due anni or sono, nel giorno in cui si celebrava la festività della Madonna del Pilerio Patrona di Cosenza. Solo grazie alla pioggia non giocavano i bambini e fu proprio la pioggia che evitò un vera strage di innocenti. Il muro, infatti, sarebbe crollato sulle loro teste. Da due anni i residenti che subiscono un improvvisato cantiere, chiedono al Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e agli Uffici tecnici del Comune di Cosenza di ricostruire quel muro nel timore che le piogge in arrivo possa crollare anche la rimanente parte che fa da sostegno alle civili abitazioni sovrastanti. “A Cosenza – affermano i residenti del quartiere storico – ci sono cittadini di serie A e di serie B”. Le immagini superano le parole. La disperazione degli abitanti del quartiere è grande, anche per avere assistito alla solita sfilata di amministratori del Comune di Cosenza che hanno promesso ma mai mantenuto. Il Movimento NOI, convocato dagli abitanti del quartiere che ospita a pochi metri anche il Museo dei Brettii e degli Enotri e la storica Chiesa di Sant’Agostino, sta tenendo dal “Muro della Vergogna” una serie di incontri con collegamenti in diretta Facebook attraverso i quali ha chiesto l’intervento dell’Amministrazione, sino ad oggi, silente. Da oggi – afferma il portavoce nazionale Fabio Gallo – scriveremo al Prefetto, al Sindaco, alla Protezione Civile e a tutte le istituzioni preposte al controllo, perché siano aggiornate e responsabili di quanto dovesse accadere.