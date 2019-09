Smercio illegale di farmaci. Coinvolti anche un medico e tre farmacisti

É in corso un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e del Gruppo Tutela salute di Napoli per l’esecuzione di 13 misure cautelari, tra cui 9 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, a carico di altrettante persone accusate di avere gestito uno smercio illegale di farmaci oppioidi. Coinvolti un medico di base ed alcuni farmacisti.

Un medico di base e tre farmacisti sono stati interdetti per un anno dall’esercizio della professione dal Gip del Tribunale di Cosenza nell’ambito dell’operazione dei carabinieri, denominata “Ricettopoli”, che ha portato all’applicazione da parte dei carabinieri della misura degli arresti domiciliari a carico di nove persone. Le persone coinvolte nell’operazione sono accusate di avere gestito un circuito illegale di smercio di farmaci oppioidi a base di ossicodone, alimentato dalle innumerevoli prescrizioni da parte del medico di base e dalla compiacenza dei farmacisti. Il sistema illegale, che andava avanti dal 2015, ha determinato, a detta di inquirenti ed investigatori, una consistente truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale. Nell’ambito dell’operazione sono in corso perquisizioni e sequestri in alcune farmacie di Cosenza.