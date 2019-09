Rossano – Ripartono i corsi della De Giorgi Academy

Riparte l’attività didattica della De Giorgi Academy, l’istituto diretto dall’actor coach salentino Davide De Giorgi. Anche quest’anno, location privilegiata dei corsi di teatro, musical e di arti espressive sarà il teatro Paolella, nel centro storico di Rossano. E l’anno accademico 2019-2020 parte con una novità, il nuovo percorso formativo di Leadership e crescita personale applicata al teatro, dedicato agli adulti, di cui si terrà una lezione dimostrativa in occasione della giornata di apertura dei corsi il prossimo Venerdì 27 Settembre nello storico teatro rossanese.

È quanto fa sapere lo stesso direttore dell’Accademia, il maestro Davide De Giorgi, porgendo l’invito a partecipare a famiglie, curiosi e quanti volgiano intraprendere un percorso istruttivo nel mondo dello spettacolo.

«Dopo un’estate ricca di successi e di duro lavoro – ricorda De Giorgi – durante la quale abbiamo si è tenuta, con la partecipazione di oltre quaranta ragazzi provenienti da tutto il meridione, la life master sulla gestione delle azioni e delle emozioni, siamo pronti ad aprire le porte alla nuova stazione accademica invernale. C’è tanta emozione da parte mia e del mio staff, perché non vediamo l’ora di rincontrare i discenti che hanno iniziato già lo scorso anno il loro cammino professionalizzante per il teatro, il musical e le arti espressive e siamo pronti, ovviamente, ad accogliere in accademia i nuovi iscritti. A proposito, registriamo già da ora tantissimo entusiasmo e anche un bel po’ di adesioni che ci hanno spronati ad attivare un doppio corso, uno dedicato ai ragazzi, l’altro agli adulti e con tutti – conclude – ci incontreremo il prossimo venerdì al teatro Paolella.

Appuntamento, quindi, a Venerdì 27 Settembre 2019 al teatro Paolella nel centro storico di Rossano. Si parte alle ore 17 con la prima elezione del teatro per i ragazzi, con una promo dell’offerta accademica. Alle ore 19, poi, la prima lezione del corso per gli adulti con la prova dimostrativa del percorso formativo di Leadership e crescita personale. Per info e contatti è possibile contattare il 329.4640221 o conoscere tutti i corsi e le attività dell’Accademia accedendo ai profili social Facebook @degiorgidavide e Instagram davide_degiorgi.