James Bond in Calabria per le riprese del nuovo film

Il prossimo film dello 007 più famoso del mondo sarà girato in parte in Italia: fra le location scelte ci sarà anche la Calabria. James Bond, interpretato per l’occasione dal celebre Daniel Craig, arriverà il 23 settembre in Calabria per le riprese del nuovo “Bond 25”: il film uscirà nelle sale italiane solamente nel 2020.

Il set si sposterà per qualche ora all’Arcomagno di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Lo staff pare sia fortemente interessato a riprendere tutto il panorama costiero dell’alto Tirreno cosentino.