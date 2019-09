Iniziative presso il Museo Diocesano e del Codex

Venerdì 6 Settembre, in occasione dell’evento “Piazze in Musica”, il Museo Diocesano e del Codex, in collaborazione con le Associazioni “Insieme per Camminare” e “SBC”, partecipa all’iniziativa contribuendo con l’apertura straordinaria del Museo fino alle 23.00 ed ingresso serale ridotto al costo di soli 3 euro, con l’inaugurazione della Mostra personale di Nicholas Tolosa e l’apertura straordinaria, dalle 18.00 fino alle 23, delle Chiese della Panaghia e di San Bernardino.

Alle ore 19:00 si inaugurerà la personale di Nicholas Tolosa, giovane artista di Eboli, con una profonda esperienza artistica e un’opera nella collezione permanente del Museo Madre di Napoli. L’opera presentata al Museo del Codex è un omaggio dell’artista alla miniatura del Codex Purpureus Rossanensis raffigurante “l’Ultima cena di Cristo”, rivisitata secondo il suo stile e la sua tavolozza cromatica.Per maggiori informazioni sulla mostra e sull’artista consultare il sito: http://www.museocodexrossano.it. La partecipazione all’inaugurazione è gratuita ed aperta a tutti, la mostra sarà visitabile fino all’11 ottobre 2019.

Dalle 18:00 alle 23:00, sarà la possibile visitare due bellissime chiese nel centro storico di Rossano, Chiesa della Panaghia e Chiesa di San Bernardino, grazie ai volontari del progetto “Chiese Aperte”.

Dalle 20:30 alle 23:00, Il Museo sarà eccezionalmente aperto al pubblico con ingresso ridotto al costo speciale di 3 euro.

Le iniziative hanno ottenuto il gratuito patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano e si inseriscono nella programmazione di “Piazze in Musica”, organizzata dall’amministrazione comunale.