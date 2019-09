Granata (Lega) scrive a Salvini: “Occhiuto con il centrodestra unito è garanzia di vittoria in Calabria”

In una lettera inviata al Segretario Nazionale della Lega Matteo Salvini ho inteso fare alcune riflessioni che di seguito riporto:

Nella mia qualità di consigliere di maggioranza della Lega, come primo consigliere ad avere aderito alla Lega, nella Regione Calabria, in una città capoluogo di provincia, ho sempre sostenuto Mario Occhiuto nella sua azione di governo e ho avuto modo di apprezzarne le sue qualità. Mario Occhiuto è un amministratore di alto profilo, che guarda al civismo avendolo sperimentato nella sua città, coinvolgendo attivamente più sensibilità, che ha dimostrato sul campo professionalità e competenza, che ha una strategia e visione politica per il futuro della nostra Regione, come si evince dai punti qualificanti del suo innovativo progetto per cambiare la Calabria». Il sostegno a Mario Occhiuto presidente eletto alle prossime elezioni regionali, puo’ rappresentare una rinascita per la nostra regione. Ambiente, turismo, infrastrutture, sanità, tecnologia: il progetto di Occhiuto per la Calabria è quanto di meglio ci si possa augurare. Il sostegno al suo progetto, potrà essere l’inizio di una nuova fase storica per questo territorio .

Mario Occhiuto rappresenta un elemento di resistenza al giustizialismo del maestro Nicola Morra che sfrutta la retorica della “denuncia” per denigrare l’avversario politico.

Si ha il dovere di reagire alla politica dei sinistri, grillini e pd, con fermezza e senza mezzi termini.

Ci sono molti colleghi consiglieri, amministratori e militanti della Lega nella Regione Calabria, che apprezzano l’azione di buon governo di Mario Occhiuto .

In questi mesi si è avvertito una scarsa presenza organizzativa territoriale, dovuta al mancato dialogo con la base di amministratori presenti sul territorio..

I consiglieri e gli amministratori calabresi della Lega, rappresentano il territorio e il partito, e devono essere l’ossatura portante dell’organizzazione territoriale, perché sono in grado di interpretare le esigenze dei cittadini calabresi.

Per questi motivi mi renderò promotore di un incontro con i consiglieri e gli amministratori calabresi, per costituire un forum permanente di discussione, partendo dai temi della Flat Tax .

Un centrodestra unito è la garanzia di una vittoria . Questa condizione puo’ essere facilmente trovata nell’indicazione di Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza, quale candidato unitario, superando logiche di partito .

Mi auguro che queste mie riflessioni possano essere utili a Matteo Salvini, sul tavolo nazionale, per la vittoria del centrodestra unito in Calabria .

Vincenzo Granata

consigliere comunale Lega

coordinatore Flat Tax

Città di Cosenza