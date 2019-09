Domenica ultima festa d’estate a Lorica con Transumanze

Domenica prossima, 8 settembre, ultima festa d’estate a Lorica con Transumanze village.

L’evento, che concluderà il lungo e ricchissimo cartellone dell’Estate Florense, racchiude una serie di iniziative di arte, sport musica e cultura che si svolgeranno durante tutto l’arco della giornata.

“Partiremo in mattinata, intorno alle 11.30 – afferma l’assessore al turismo ed allo spettacolo, Leonardo Straface – con un programma di animazione per bambini lungo il lago Arvo, dove sarà possibile ammirare anche suggestive Installazioni ed assistere e cimentarsi al Tiro con l’arco con gli “Arcieri della Sila”. Di grande pregio e da non perdere, inoltre, è la mostra fotografica sulla transumanza a cura di “Dionisio Iemma””.

“Transumanze Sila Village – prosegue Straface – con il Wine Tasting Experience, curata dall’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino)offrirà a tutti i visitatori la possibilità di intraprendere un viaggio affascinante nell’enogastronomia tipica dell’altopiano silano, degustando, in particolare, vini e formaggi che soddisferanno i palati più raffinati. Si tratta di un momento a cui tengo particolarmente perché l’iniziativa può rappresentare un utile trampolino di lancio per giovani imprenditori. Dalle 12.30, in poi, infine sarà solo musica con ben 5 gruppo di grande impatto: I ragazzi del Jukeboxe, Kbyte, Room of the Insole Shoes, mOs, B.a.g”.

“Sarà una domenica alternativa e ricca di divertimenti – conclude Leonardo Straface- Una giornata da non perdere, organizzata grazie a Transumanze, in cui si potranno prenotare anche escursioni di trekking, Mountain Bike e EBike, passeggiate a cavallo ecc. Una giornata che regalerà a Lorica, ancora una volta, il sold aut di visitatori”