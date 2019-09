Cosenza – Riconfermate le deleghe al consigliere provinciale Francesco Gervasi

delega all’Ambiente, Sistema idrico integrato, Piano rifiuti, Parchi. Una riconferma che premia l’ottimo lavoro fatto fino ad Il presidente della Provincia di Cosenza Iacucci, durante la riunione che si è svolta nel pomeriggio di due giorni fa, ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali. Al consigliere Francesco Gervasi è stata assegnata la. Una riconferma che premia l’ottimo lavoro fatto fino ad oggi

<<Grazie al Presidente Iacucci per avere, ancora una volta, riposto fiducia in me, riassengnandomi le importanti deleghe all’Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Parchi. – dichiara Gervasi – Da Consigliere Delegato, cercherò di proseguire il lavoro iniziato nella scorsa consiliatura e mi sforzerò, con l’aiuto delle validissime risorse umane del Settore Ambiente della Provincia, di portare qualche stimolo ed il mio contributo alla situazione di emergenza ambientale che la nostra regione sta vivendo nelle ultime settimane nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Continuerò a rappresentare in Provincia l’area geografica delle Serre Cosentine, ma al tempo stesso, sarò a disposizione dei cittadini e degli amministratori tutto il territorio provinciale, per come mi sono sforzato di fare sino ad ora>>.

Un’attesa riconferma e la voglia di proseguire, con determinazione ed impegno, il lavoro già avviato.