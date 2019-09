Cosenza, calcio a bambino immigrato: autore è fratello di un pentito di camorra

E’ il fratello di un pentito di camorra che si trovava in un luogo protetto del cosentino, l’uomo che a Cosenza ha dato un calcio ad un bambino di origini marocchine perche’ si era avvicinato alla figlia neonata in carrozzina. L’uomo e la moglie, entrambi denunciati per lesioni personali aggravate, sono stati immediatamente allontanati dalla Calabria e trasferiti in altra localita’ protetta.

Secondo quanto si e’ appreso, intanto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza visionate dagli agenti delle volanti della Questura di Cosenza non hanno ripreso la violenza subita dal bambino, ma dai filmati e’ stato possibile rintracciare diversi testimoni che una volta ascoltati hanno portato all’identificazione dei due giovani.