Cosenza – Aperta strada che collega il Ponte di Calatrava a Via Popilia e a Viale Mancini

È stata aperta questa mattina, alla presenza del sindaco Mario Occhiuto, la strada che collega il ponte di Calatrava e via Popilia, snodo che agevolerà notevolmente tutta la viabilità cittadina, soprattutto in vista della partenza del nuovo anno scolastico in programma lunedì 16 settembre.

All’appuntamento ufficiale che ha registrato fin da subito l’intenso scorrimento dei veicoli tra la rotatoria di via Popilia e la bretella che sbuca su viale Mancini, nonché l’attraversamento, in entrata e in uscita, del ponte di Calatrava-San Francesco di Paola, insieme al sindaco Mario Occhiuto sono intervenuti l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Caruso, il cui settore ha seguito i lavori, e i colleghi della giunta Michelangelo Spataro e Carmine Vizza con il capo di gabinetto Antonio Molinari e il dirigente al ramo Francesco Converso.

“La città di Cosenza cambia – ha affermato il sindaco Occhiuto – e l’Amministrazione comunale accompagna questa trasformazione urbana con i servizi di cui gli utenti necessitano. È per noi motivo di soddisfazione che questa zona un tempo periferica e degradata sia oggi non solo un’area riqualificata ma di effettiva congiuntura con il centro, divenendo a sua volta centro cittadino. Un segno dei tempi e un ulteriore segno di attenzione alla sostenibilità ambientale, considerando la realizzazione della pista ciclabile”.

Il sindaco Occhiuto, che puntualmente stimola i cittadini all’uso del trasporto pubblico, ha tenuto inoltre a rivolgere un appello alle famiglie in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico, invogliando a non utilizzare l’automobile quando si tratta di percorrere brevi tratti.