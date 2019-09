Cetraro – Prorogata la mostra “Arte inedita e Antichità ritrovata”

Prorogata fino al prossimo 15 settembre la mostra “Arte inedita e Antichità ritrovata” promossa dalla Coop Caster, ente gestore del museo Civico di Cetraro.

Inaugurata lo scorso giugno, il percorso espositivo ha riscontrato, infatti, l’interesse del pubblico.

Le tante presenze hanno fatto trarre un bilancio più che positivo al presidente Luigi Orsino che ha affermato: “Abbiamo registrato in questi ultimi tre mesi una crescita esponenziale in fatto di fruitori al museo e di certo una programmazione tesa alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale si è dimostrata ancora una volta la scelta vincente”.

Il percorso espositivo che consta di ben cinque differenti sezioni: “è stato l’acme di un lungo lavoro fatto sul patrimonio identitario che ci caratterizza”, ha proseguito lo storico dell’arte dicendo poi: “la ricognizione e la documentazione scientifica di beni artistici, archeologici e architettonici ci ha consentito di offrire ai nostri utenti una visione più dettagliata del nostro territorio”.

Diversi, poi, gli strumenti utilizzati per divulgare l’iniziativa: “un percorso di visita itinerante e innovativo nella promozione dei suoi contenuti -ha proseguito il presidente della Caster- grazie all’utilizzo di strumentazione ICT, QR-CODE, avente come punto di partenza e tappa principale Palazzo Del Trono, prestigiosa sede del Museo dei Brettii e del Mare”.

Fiore all’occhiello poi la “Casterapp”, applicazione: “scaricabile sia da Google Play che da Apple Store, con la quale -ha dichiarato Orsino- puntiamo a rendere la mostra interattiva e originale nella fruizione dei suoi contenuti anche dopo la sua esposizione. Sarà infatti possibile attraverso l’applicazione conoscere i diversi ”luoghi della nostra memoria storica attraverso cui ricomporre nella sua interezza l’intero patrimonio artistico, architettonico ed archeologico di Cetraro”.

Tante inoltre le iniziative in cantiere, conclude lo storico dell’arte: “Stiamo pianificando una serie di attività che prenderanno il via già dalla fine di questo mese. Il museo Civico sarà come sempre il cuore pulsante non solo della nostra città, ma della nostra programmazione che investirà, come sempre, differenti ambiti d’intervento”.