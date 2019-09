Calcio a bambino immigrato a Cosenza, Marziale: “Società assuefatta a violenza”

“Davanti ad un gesto tanto violento c’è da andare oltre il raccapriccio e domandarsi se gente così sia in grado di adempiere ai proprio dovrei di responsabilità genitoriale”: è quanto dichiara Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, rispetto agli accadimenti di Cosenza, dove un uomo ha colpito con un calcio all’addome un bimbo. “La società che viviamo è assuefatta, purtroppo, alla violenza quotidiana – continua Marziale – e l’incedere delle notizie alla velocità della luce ci fa passare, come automi, alla notizia successiva, che magari è di gossip. Invece, dovremmo fermarci al cospetto della violenza contro i bambini, dovremmo riflettere e far sentire forte il nostro stigma, perché ci ascoltino le persone di prossimità. Così si costruisce la cultura della tutela dei minori. Così come la legge dovrebbe non concedere attenuanti di sorta a simili violenti. Chi tocca un bambino per fargli del male non deve godere di alcun beneficio, di alcuno sconto. A questa persona indirizzo il mio più sentito disprezzo, pensando al piccolino di cui è padre, che idealmente accarezzo facendogli gli auguri per una vita lontana da situazioni come quelle generate dal suo genitore”.