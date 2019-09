Arriva a Cosenza la settima edizione di “Flussi creativi”

Sarà la città di Cosenza ad ospitare la settima edizione di “Flussi creativi”, l’unico evento fieristico in Calabria interamente dedicato allo sport, alla sana alimentazione e al benessere della persona. Ideata da Francesco Ciancio e da Barbara D’Andrea, rispettivamente organizzatore degli eventi e Presidente dell’Associazione di promozione sociale “Color Baobab”, la manifestazione è patrocinata dall’Assessorato alla crescita economica urbana e attività economiche e produttive del Comune di Cosenza, guidato da Loredana Pastore. “Flussi creativi” approda a Cosenza dopo sei anni di permanenza al Parco Fluviale Emoli di Rende. La settima edizione è in programma quest’anno alla Città dei Ragazzi dal 13 al 15 settembre.

Una tre giorni che coinvolgerà migliaia di appassionati e sportivi provenienti da tutta la regione i quali potranno diventare fruitori e protagonisti attivi delle diverse attività che saranno dislocate all’interno dei tre cubi della Città dei Ragazzi e nelle aree circostanti.

Si avrà la possibilità di sperimentare nuovi sport, degustare nuovi prodotti bio, confrontarsi con esperti del settore sportivo e del fitness o, più semplicemente, rilassarsi nell’area benessere che sarà appositamente attrezzata. Accanto alle attività sportive, nel programma di “Flussi creativi” figurano anche una serie di spettacoli serali di danza, esibizioni di tango e live musicali che accresceranno il già ricco carnet di appuntamenti della manifestazione.

Il programma completo di “Flussi creativi” sarà presentato mercoledì 11 settembre, alle ore 11,00, nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico, in una conferenza stampa alla quale prenderanno parte l’Assessore alla crescita economica e attività economiche e produttive Loredana Pastore, la Presidente dell’Associazione “Color Baobab”, Barbara D’Andrea e l’Assessore alle politiche sociali ed associazionismo del Comune di Rende Annamaria Artese. All’incontro con i giornalisti parteciperanno, inoltre, i rappresentanti degli altri partner istituzionali dell’evento: il Presidente di Confindustria Cosenza, Natale Mazzuca, il Presidente di Confapi Calabria Francesco Napoli, Maria Loredana Ambrosio, responsabile marketing di Confartigianato Imprese Cosenza, la Vice Presidente della C.N.A. di Cosenza, Anna Garofalo e il Presidente di C.S.A. In. Calabria, Amedeo Di Tillo.