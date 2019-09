Al via la terza edizione del “Reading Festival della lettura” nel cosentino

Più di cinquanta ospiti (poeti, scrittori, artisti e musicisti ) 12 gli eventi in cartellone, per i tre giorni del “Reading Festival della lettura” in programma il 6/7/8 settembre nel convento di San Francesco di Paola, in località Pedace nel comune di Casali del Manco (CS). L’iniziativa giunta alla terza edizione è promossa dall’UniterPresila in collaborazione con le associazioni C-siamo onlus e Prometeo 88. La manifestazione, fiore all’occhiello del nuovo comune unico della presila cosentina, è patrocinata dal municipio di Casali del Manco, dalla Provincia di Cosenza, dalla Regione Calabria, dal Parco della Sila e dal Gal Sila.

Nella giornata d’apertura del festival, venerdì 6 settembre, previsti i saluti istituzionali. Saranno presenti: Stanislao Martire, sindaco di casali del Manco, don Francesco Castiglione, Parroco di Pedace, Francesco Curcio, Presidente Parco Nazionale della Sila, Francesco De Vuono, direttore del Gal Sila, Giuseppe Giudiceandrea, consigliere regionale, Ida Nicoletti, Presidente UniterPresila, Concetta Carravetta Presidente C-Siamo Onlus, Paride Gallo- Presidente Prometeo 88. Si entrerà nel vivo della manifestazione alle 17 con Il reading poetico “Sotto un cielo di versi”, nel suggestivo chiostro del convento, saranno protagonisti: Marco Caferro, Chantal Castiglione, Maria De Luca, Amalia Giordano, Ermanno Librandi, Mirella Palermo, Carmela Ponti, Tiziana Stasi, Maria Stranges, Antonella Tocci. Musiche a cura di Clara Caputo – flauto traverso. Alle 18.30 la presetazione dell’antologia “Calabresi per sempre” Viaggio emozionale ne cuore della Calabria. Saranno presenti: Francesco Forestiero (curatore del volume), Maria Rosaria Gairo, Aldo Mazza, Stella Roano, Adriana Sabato, Nunzio Scalercio, Massimo Valentini, Maria Giulia Votta. Intermezzi musicali del duo Federica Greco, voce e tamburello e Paolo Presta, voce e organetto. Alle 21.30 si chiuderà con il concerto “Graziosi Ardimenti” (Barbara Tucci – soprano, Francesca Sabrina Donato- traversiere, Donatella Chiodo- clavicembalo, Fausto Castiglione- viola da gamba.

Sabato 7 settembre previsti i saluti istituzionali di Maria Francesco Corigliano Assessore regionale alla cultura, alle 17.30 la presentazione del libro “ Vita in fondo” di Stefano Crocco live music – Acousticguitar by Riccardo Guido. Alle 18.30 la presentazione del volume “La fragilità dei polindromi” di Marcostefano Gallo, musiche di Alessandro Gallo infine alle 21.30 il teatro con “Il Cannolo di Calogero” di con Giorgio Rizzo, canzoni e musiche di Marco Corrao. Si chiuderà domenica 8 settembre. Nel pomeriggio alle 17.00 la presentazione del libro“Muori cornuto” Giuseppe Zangara, l’uomo che tentò di uccidere il presidente Roosvelt, di e con Arcangelo Badolati e Peppino Mazzotta, poi, il momento dedicato ai più piccoli con la presentazione del volume “Linù una nonna da colorare” con l’illustratrice Monica Bauleo, laboratorio per ragazzi a cura della maestra Maria Josè Longo e della libreria “Raccontami” .Il festival chiuderà i battenti con il concerto dei “Talknoise” ErestoOrrico e Massimo Garritano. Per l’intera durata dell’evento si potranno visitare le mostre di cartoons e fumetti di Aldo Barrese e le mostre di pittura degli artisti Franco Ferraro, Amelia Mancuso e Kevin Serafini nonché le mostre fotografiche di Pietro d’Ambrosio e Diego Mazzei

“Un festival- afferma Stefania Martucci dell’UniterPresila- che ha l’obiettivo di valorizzare i talenti calabresi e narrare la Calabria vera”