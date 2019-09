A Cosenza l’iniziativa “Attraversamenti lenti in paesaggi prossimi”

“Lo sviluppo della mobilità dolce, accompagnato dal recupero delle linee ferroviarie di forte interesse storico e turistico, fa passi da gigante anche in Calabria: in questo interessante convegno organizzato dagli amici della Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, discuteremo di tutela e valorizzazione delle ex Ferrovie Calabro Lucane.

Noi di Associazione Ferrovie in Calabria parleremo dell’esperienza di successo dei treni turistici da noi organizzati con Il Treno della Sila di Ferrovie della Calabria, sulla tratta Moccone – San Nicola Silvana Mansio, e le prospettive di crescita legate al ferrociclo ed al ripristino dell’intera Ferrovia Silana.

Sabato 21 settembre, ore 10.00, in un luogo molto simbolico: la ex stazione FS di Cosenza, sita in Piazza Matteotti. “