Tutto pronto per la II Edizione del Festival dei Gemelli – Stasera vedo doppio, che avrà luogo a Trebisacce, nell’ambito del cartellone estivo Marestate 2019 – Sulla rotta dei naviganti!

L’evento, ospitato in Piazza Anfiteatro del mare, sul lungomare di Trebisacce, rappresenta l’unico raduno regionale per tutti gli appartenenti al meraviglioso mondo dei gemelli, ma si annuncia anche come una grande festa, ricca di intrattenimento per i più piccoli, e non solo!

Spettacoli di bolle di sapone, divertimenti per i più piccini e il grande concorso durante il quale saranno premiati i gemelli più simili, i più diversi, i più piccoli, i più grandi e ancora, ancora, ancora tantissime categorie!

L’appuntamento si pone come finalità la creazione di una comunità, non solo territoriale, attraverso la quale condividere la bellezza, ma anche le esperienze e le difficoltà dei genitori che vivono ogni giorni l’universo gemellare.

Un momento per ascoltare storie, condividere racconti e impressioni su un legame tanto forte quanto pieno di fascino e mistero!

“Che siate o meno gemelli – hanno dichiarato le direttrici artistiche del Festival, Maria Luisa Iaconianni e Sara Fazzitta – che nella vostra famiglia abbiano o meno vissuto la doppia gioia di un parto gemellare, o se siete semplicemente appassionati o curiosi, non mancate alla seconda edizione del Festival del Gemelli – Stasera vedo doppio!”

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Trebisacce, è sicuramente uno dei più originali dell’estate calabrese e si preannuncia assolutamente imperdibile!

Appuntamento dunque a martedì 20 agosto 2019, a Trebisacce, in Piazza Anfiteatro del Mare, start ore 20.00!