Ripartono i corsi della scuola di fumetto e illustrazione Nero Su Bianco

Ripartiranno ad ottobre le attività di Nero Su Bianco, la scuola di arti visive calabrese localizzata a Rende (Cosenza) nei pressi dell’università della Calabria. Nata dalle menti di Alessandra Lucanto e Sante Mazzei con l’intento di creare sul territorio un percorso formativo serio e all’avanguardia per tutti coloro che amano le arti visive, la scuola spegnerà questo autunno la sua terza candelina e lo farà introducendo numerose novità.

Nel corso dei due anni passati Nero Su Bianco ha ottenuto innumerevoli consensi e apprezzamenti da parte dei creativi di tutta la Calabria e delle regioni limitrofe. Ragazzi (e non solo) di tutte le età hanno reso Nero Su Bianco un’importante fucina di idee e opere d’arte.

Il lancio dei nuovi corsi, nuove attività, i workshop e importanti collaborazioni inaugureranno l’anno 2019/2020. I nuovi percorsi formativi saranno ben sette! E interesseranno gli ambiti del fumetto, dell’illustrazione, della concept art e della sceneggiatura, senza trascurare coloro che desiderano apprendere le basi del disegno e i più piccoli, che potranno approfittare di un corso a loro dedicato.

Il corso di fumetto, la cui durata è di sette mesi all’anno, per un periodo di due anni, ha l’obiettivo di formare nuovi talenti che in un futuro non troppo lontano, potrebbero diventare i nuovi portavoce del fumetto calabrese nel resto del paese e all’estero. Disciplina e Coinvolgimento sono gli elementi chiave che l’insegnante, Alessandra Lucanto, adotterà durante le lezioni.

Il corso di digital painting invece, esplorerà i nuovi orizzonti dell’arte digitale e tutto ciò che è necessario sapere per realizzare delle illustrazioni completamente a colori con l’impiego di software specializzati e di strumenti all’avanguardia, come tavolette grafiche e i display interattivi. L’insegnante sarà Sante Mazzei che nella vita si occupa di illustrazione scientifica e che ha pubblicato con Princeton University Press, Larousse e Natural History Museum of London.

Ma la vera novità di quest’anno sarà il corso di Sceneggiatura per Fumetti che sarà tenuto da una vera e propria stella del settore: Francesco Polizzo in arte “Paul Izzo”. “Papà” dell’opera best seller Ernest Egg insieme a Stefano Bosi Fioravanti, ha all’attivo numerose pubblicazioni per editori nazionali come Shockdom, Noise Press e Manfont, altre per il mercato anglofono e ha collaborato alla stesura di storie per Diabolik, L’Insonne e ha preso parte all’epopea di Robotics.

Il 2020 si prospetta dunque un anno ricco di incontri, motivo per il quale non mancheranno i workshop, giornate speciali che consentiranno di entrare in contatto con professionisti del settore di fama internazionale.

L’anno appena concluso ha infatti visto protagonisti molti professionisti affermati in vari settori delle arti visive. Da Valentina Brancati, Character Designer, insegnante alla Scuola Internazionale di Comics a Roma e fumettista per Groupe Paquet e Tatai Lab, a Giuseppe Morabito in arte Aran Graphics che ha guidato i suoi allievi sulla strada della Modellazione 3D. Ospite della scuola anche il tatuatore professionista Andrea Capitolino, che ha condiviso un vero e proprio viaggio iniziatico alla scoperta dell’arte del tatuaggio. L’estate poi ha portato i curiosi a seguire l’illustratrice Max Rambaldi e il divulgatore Willy Guasti, in un workshop dedicato al disegno naturalistico, questa volta direttamente in Sila.

Gli insegnanti danno appuntamento a tutti i curiosi martedì 10 settembre alle ore 16:00, al Talent Garden, situato in Via Alberto Savinio di Rende, vicino l’Università della Calabria, per l’open day della scuola. Nel corso dell’incontro, aperto a tutti, i docenti presenteranno le novità in programma e saranno felici di rispondere alle domande dei presenti.

I più impazienti invece potranno esplorare maggiori dettagli sul sito della scuola www.scuolanerosubianco.it