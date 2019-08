Paola – Una denuncia per furto di legna e deturpamento di bellezze naturali

Prosegue l’attività da parte dei Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo, volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi. Nei giorni scorsi i militari hanno denunciato un cinquantaquattrenne di Paola ritenuto responsabile del reato di furto aggravato e deturpamento di bellezze naturali.

Dall’attività d’indagine condotta è risultato che l’uomo dopo essersi introdotto in un fondo di proprietà del comune di Paola in località “Bivio di Luta” grazie ad una motosega ha abbattuto un albero di faggio di notevole pregio e, dopo averlo depezzato, ha caricato su di un autocarro circa 20 quintali di materiale legnoso ricavati dalla pianta. Il bosco della “Luta”, è un Sito di importanza comunitaria (SIC) situato tra i comuni di Montalto e Paola. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 54enne, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Paola, mentre è stato sottoposto a sequestro penale l’attrezzatura utilizzata per commettere il reato mentre la legna è stata consegnata all’Ente Comunale quale legittimo proprietario.