Miss Italia Calabria: Giulia Francica è la nuova Miss Rocchetta Bellezza Calabria

È Giulia FrancicaMiss Rocchetta Bellezza Calabria 2019. Capelli scuri, il viso di una bellezza mediterranea, altezza 1.71, la ragazza, diciottenne di Sangineto, in provincia di Cosenza, ha trionfato durante la nona tappa regionale di Miss Italia Calabria, tenutasi ieri, martedì 20 agosto, a Santa Maria del Cedro (CS). Emozionatissima, ha dichiarato: «Non mi aspettavo di vincere e di accedere alle prefinali nazionali del concorso».

La Francica, arrivata sul podio insieme a Vanessa Marrara (secondo posto) e ad Alice Papa (terzo posto), studia al liceo scientifico “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo e sogna di diventare medico. Non solo la moda, anche la danza è tra le sue più grandi passioni. E la semplicità che la contraddistingue ha saputo pure conquistare la giuria di professionisti della manifestazione, composta, oltre che dall’avvocato Danilo Aloe nella qualità di garante del concorso, da Paolo Mauro, Angelo Scorzo, Piera Ferraguto, Francesco Aiello, Manuela Matera, Valentina Mazzuca, Steven Torrisi, Stefano Adduci e Marco Garofalo.

La kermesse, condotta da Andrea De Iacovo e allietata dal corpo di ballo guidato da Lia Molinaro e dall’esibizione musicale di Ylenia Iorio insieme alla piccola Carmen Mazzei, è stata sostenuta dal Consorzio del Cedro di Calabria presieduto da Angelo Adduci. «La tappa odierna di Miss Italia Calabria rientra – ha detto Adduci – nel cartellone del Festival del Cedro 2019. Del resto il cedro è simbolo di bellezza e di purezza, che ben può coniugarsi col celebre concorso. Ci auspichiamo, pertanto, che proprio le ragazze della selezione di Santa Maria del Cedro possano avere tanta fortuna nel proseguo di questa avventura». Per la premiazione finale, è, inoltre, intervenuta l’assessore alla cultura Emanuela Dito in rappresentanza del sindaco Ugo Vetere e dell’amministrazione di Santa Maria del Cedro. «Siamo assai entusiasti che la selezione di Miss Italia Calabria concluda il Festival del Cedro che non a caso ci qualifica anche nel nome – ha affermato Dito -. Speriamo che l’anno prossimo ci ritroveremo, soprattutto alla presenza di un pubblico così numeroso».

Si è, infine, registrato l’intervento di Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, che, insieme alla moglie Linda Suriano, organizza per il quinto anno consecutivo la manifestazione. «Siamo felicissimi di essere stati accolti a braccia aperte nella patria del cedro – ha concluso l’esclusivista regionale Carmelo Ambrogio -. Ringrazio il presidente del Consorzio del Cedro di Calabria Angelo Adduci e l’amministrazione comunale per averci permesso di realizzare questa tappa regionale di Miss Italia che, il prossimo 6 settembre, torna su Rai1 con la conduzione di Alessandro Greco».

Miss Italia Calabria continua questa sera, mercoledì 21 agosto, a Palmi con la decima selezione regionale e l’elezione di Miss Cinema Calabria. L’appuntamento è previsto in piazza 1 Maggio, a partire dalle 21.30.