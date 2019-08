Miss Italia Calabria: a Soriano Calabro vince Maria Grazia Costanzo

Maria Grazia Costanzo trionfa all’ottava selezione provinciale di Miss Italia Calabria e accede di diritto alle finali regionali del concorso. La vincitrice, eletta ieri, sabato 10 agosto, a Soriano Calabro, ha 22 anni, proviene da Cosenza, studia Giurisprudenza all’Università della Calabria ed è anche insegnante di nuoto. «Sono emozionatissima per aver ottenuto questo risultato. Miss Italia non è un semplice concorso di bellezza, ma una vera e propria esperienza formativa», ha dichiarato Maria Grazia, mora dagli occhi verdi, 1.80 di altezza. La ragazza, che ha non a caso ottenuto la fascia di Miss Città di Soriano Calabro, oltre a praticare nuoto, ha tante passioni, tra cui il canto e la moda. «Spero – ha aggiunto – che il mio percorso a Miss Italia possa proseguire». Dopo la prima eletta, si sono pure classificate Marzia Romeo (secondo posto), Alice Papa (terzo posto), Claudia Dito (quarto posto), Simona Aloe (quinto posto) e Angelica De Seta (sesto posto).

La kermesse, patrocinata dal comune di Soriano Calabro e sostenuta dalla Regione Calabria con la legge 13 che definisce le iniziative finalizzate alla promozione del turismo, è stata condotta dall’attrice Larissa Volpentesta e da Miss Italia 1997 Claudia Trieste. «Miss Italia è per sempre – ha detto Claudia, madrina d’eccezione della serata – e quest’anno che il concorso festeggia i suoi primi 80 anni si ritorna in Rai. La finalissima nazionale – ha proseguito la calabrese ma romana d’adozione – è prevista per il 6 settembre: stessa data in cui ventidue anni fa vinsi il titolo di più bella d’Italia».

Durante la selezione, arricchita dalle coreografie del corpo di ballo guidato da Lia Molinaro e dall’esibizione musicale di Ylenia Iorio ed Ernesto Astorino, si è, inoltre, registrato l’intervento del sindaco di Soriano Calabro Vincenzo Bartone. «Siamo assai entusiasti che una tappa di Miss Italia sia stata realizzata a Soriano – ha reso noto il primo cittadino -. Per noi tutto ciò è un veicolo di visibilità, un modo per far conoscere sempre di più un territorio ricco di storia e tradizioni affascinanti».

Presente, infine, il titolare della Carli Fashion Agency, Carmelo Ambrogio, che con Linda Suriano è alla guida da cinque anni consecutivi di Miss Italia Calabria. «Stiamo entrando nel vivo del concorso – ha affermato l’esclusivista regionale della manifestazione – e in questa tappa lo facciamo all’insegna della bellezza dei luoghi e nondimeno davanti a una comunità calorosissima. Ringrazio – ha concluso Ambrogio – l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Bartone, e la Regione Calabria per averci aiutato nella realizzazione della selezione, e, ancora, il presidente di giuria, la giornalista Carmen Bellissimo, e il segretario, vicepresidente dell’associazione culturale “Soriano È” Filomena Tassone, per l’attenta e professionale partecipazione alla serata».

Il prossimo appuntamento, coincidente con la sesta selezione regionale di Miss Italia e l’elezione di Miss Miluna Calabria, è in calendario questa sera, domenica 11 agosto, a Vibo Valentia Marina (area interna piazzale Capitaneria di Porto) alle 21.30.