Minaccia ex moglie e le distrugge auto, arrestato a Cosenza

La polizia a Cosenza ha eseguito una misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal gip, nei confronti di F.D., 41 anni, disoccupato e gia’ noto alle forze dell’ordine. Le indagini del personale della III Sezione Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali della Squadra Mobile sono partite dalla denuncia di una donna ripetutamente vessata dall’ex coniuge. L’uomo, per quasi tre anni, ha minacciato ripetutamente di morte sia la ex moglie, a cui inviava anche messaggi minatori sullo smartphone, che altri suoi conoscenti, mantenendo comportamenti aggressivi nei confronti della donna anche in presenza di altre persone., e piu’ volte ha danneggiato la sua auto. (AGI)