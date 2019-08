Marta Covello la finalista regionale del contest New Model Today per la Calabria

Si è conclusa tra applausi e commozione la finalissima regionale del contest internazionale New Model Today.

La città di Cariati, da sempre scrigno di arte e storia, ha fatto da palcoscenico a bellezze e talenti della regione. Una giuria d’eccezione ha avuto l’arduo compito di selezionare sei giovani aspiranti modelle, premiate per fotogenia, portamento e bellezza. Presidente di giuria l’urologo Marco Serrao, accompagnato dalla baronessa Ginevra Vercillo, la giornalista Viviana Rizzo, l’imprenditrice Margherita Amarelli, la psicologa Simonetta Costanzo, Patrizia Funaro in rappresentanza del tribunale di Crotone, Vincenzo Iacomianni per la Federzionne italiana motonautica, l’imprenditrice Mirella Busacca e il giornalista Michele Inserra.

Il carisma del fashion designer Claudio Greco ha entusiasmato e intrattenuto il pubblico, insieme alla bellezza della top Model nigeriana Konjo Mesi e alla dolcezza della giovanissima aspirante modella Giorgia.

Per l’occasione le concorrenti hanno avuto il privilegio di indossare e sfilare alcuni dei capi della nuova collezione di Claudio Greco.

A brillare sul parco di piazza municipio è stato anche il talento, grazie alle esibizioni della cantante Teresa Labonia e della ballerina Tracy Brunetti.

Allo scoccare della mezzanotte sono state premiate:

⁃ La n. 5 Aurora Apa, che si è aggiudicata il titolo di Miss Leoni salumi in qualità di sesta classificata;

⁃ La n. 1 Yordanos Nega, quinta classificata con il titolo Miss Carioni Food;

⁃ La n. 6 Federica Critelli si è aggiudicata il quarto posto con il titolo Miss Medici Style;

Sul podio la n. 7 Michela Salatino in qualità di terza classificata con il titolo di Miss Cinecittà e la n. 3 Gloria Russo, seconda classificata con il titolo di Miss Everline Hair Solution.

A conquistare il primo posto ed accedere quindi alla finale New Model Today negli sudios di Cinecittà a Roma, la n. 8 Marta Covello.

Originaria di Cariati e torinese d’adozione, la giovane Covello ha conquistato la giuria e ha sfilato un’ultima volta con la fascia di Miss Nee Make up e lo splendido abito rosso e nero firmato Claudio Greco.