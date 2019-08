Laino Borgo celebra i suoi emigranti

C’è una storia di legame profondo tra chi è partito in cerca di lavoro ma ha mantenuto nel cuore l’appartenenza e la volontà di sentirsi unito ai luoghi natii. Ogni anno questi uomini e donne ritornano a Laino Borgo per le vacanze estive e la comunità dalla quale partirono li accoglie in grande abbraccio d’affetto celebrando per loro la Giornata dell’Emigrante – Festa dei Lainesi nel mondo.

L’appuntamento si svolge il 14 agosto con una grande festa di popolo che consente di vivere il borgo e riabbracciare coloro che sono andati all’estero in cerca di fortuna. Un legame identitario che si traduce in valorizzazione della comunità e delle eccellenze agroalimentari: durante la festa, infatti, si degustano le prelibare “zafarane chine” piatto tipico lainese dal sapore antico della cucina contadina ma dello stesso tempo gustoso.

Ad allietare musicalmente la serata la musica folk di Angelo Lo Tufo. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Mariangelina Russo, ha rafforzato il legame con questo appuntamento estivo finanziato l’evento che è stato ideato e gestito dalla Pro Loco. A seguire gli sviluppi dell’organizzazione il consigliere comunale delegato alla Pro Loco, Daniela Sirufo. Ma l’evento si realizza grazie al contributo di tanti: in primis la Pro Loco che attraverso il presidente, Francesco Canduci, il consiglio direttivo Massimo Cersosimo, Patrizia Cosenza, Mario Donato e tutti i volontari della Proloco mette in campo «una macchina organizzativa – ha commentato il Sindaco Russo – che ci inorgoglisce e dimostra la capacità di saper organizzare un ricco numero di eventi che danno lustro alla nostra cittadina». Insieme a loro tanti cittadini ed intelligenze locali che volontariamente collaborano alla riuscita delle manifestazioni.