Grande attesa per Carmen Consoli in Calabria

L’incontro, la bellezza, la conoscenza sotto lo stesso cielo. Nuovi appuntamenti ed eventi vanno ad impreziosire, nel mese di agosto e su tutto il territorio cittadino, la programmazione socio-culturale estiva 2019 messa a punto dall’Amministrazione Comunale. Su tutti il concerto nel Centro Storico dell’area urbana di Rossano, la notte di Ferragosto (giovedì 15 agosto), della cantautrice, musicista, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli.

A darne notizia è il Sindaco Flavio Stasi che esprime soddisfazione per esser riusciti come Amministrazione Comunale ad inserire anche la Città di Corigliano Rossano nel tour dei concerti speciali messi in calendario per l’estate 2019 dall’artista di fama internazionale e che si terranno tutti in contesti particolari e luoghi suggestivi come è Piazza Steri.

Dalla XV edizione di Alba Jazz domenica 11 agosto alle ore 22 al White Beach nell’area urbana di Corigliano alla rappresentazione teatrale Il Vitalizio che sarà messo in scena martedì 13 agosto alle ore 21.30 nel Quadrato Compagna a Schiavonea/Corigliano dall’associazione Teatro anch’io. – Dal concerto jazz domenica 18 agosto alle ore 21 dell’AJS Quartet in Piazzetta Portofino a Schiavonea alla proiezione martedì 20 agosto alle ore 21 del film Abbraccialo per me e dal successivo dibattito con l’attore Moisè Curia nell’Anfiteatro Rino Gateano nell’Area Rossano. – Dall’evento itinerante Piazza in musica nel Centro Storico dell’area urbana di Rossano venerdì 30 agosto alle ore 21 alla Festa di San Francesco di Paola al Monte Piana Caruso – Villa Comunale nell’area urbana di Corigliano, fino all’evento benefico dal titolo Noi ci siamo, promosso per la costruzione di due ospedali in Etiopia e che sarà ospitato sabato 21 settembre a Palazzo San Bernardino nel Centro Storio dell’area urbana di Rossano.

Sono, questi, i 7 diversi appuntamenti che, da Schiavonea ai centri storici ed alle zone montane delle due aree urbane inseriti nella programmazione ufficiale degli eventi estivi 2019.