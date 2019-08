Gole del Raganello. Violazione di sigilli, due persone denunciate

Due persone, un uomo e una donna, il primo di Rende e la seconda di Cosenza, sono stati denunciati dai militari del Reparto Carabinieri Parco di Civita per aver violato i sigilli di accesso alle Gole del Raganello. Gole già oggetto di sequestro e di costante controlli da parte dei militari coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, dopo i tragici avvenimenti della scorsa estate che costarono la vita a dieci persone.

Da alcune settimane l’area è oggetto anche di una ordinanza comunale con disposizioni restrittive finalizzate all’impedimento fisico di accesso alle stesse. Nonostante tali noti provvedimenti le due persone hanno percorso l’intero tratto del Raganello sottoposto a sequestro postando sui social uno scritto e le loro foto per aver violato la “zona rossa”. Un episodio che non è passato inosservato ai militari di Civita i quali, nonostante la cancellazione del post, hanno individuato le due persone e proceduto alla loro denuncia per aver violato i sigilli apposti nelle Gole del Raganello in particolare in località “Pietraponte”, tra i comuni di Civita e Sallorenzo e in località “Ponte del Diavolo” a Civita.