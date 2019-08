Estate in moda: il resoconto della celebrazione del ventennale

L’ultima passerella per Estate in moda. Lo dice il direttore artistico e ideatore dell’evento Fabio Zumpano nell’ultimo atto della sfilata che ha celebrato i 20 anni di una kermesse che ha fatto crescere la moda nel territorio di Corigliano-Rossano.

«Estate in moda chiude – dice Fabio Zumpano – venti anni sono stati difficili da gestire ma non per questo me ne vado da questa terra. Chiudiamo un capitolo e ne apriamo un altro». Lo dice visibilmente commosso il direttore artistico fra i fuochi d’artificio che celebrano il suo lavoro lungo due decenni mentre ringrazia tutto lo staff, modelle e modelli, gli sponsor e la sua famiglia. Con un ringraziamento speciale al compianto papà Giovanni, ricordato da tanti nel corso della serata per la tenacia con cui ha sostenuto il figlio in un sogno chiamato Estate in moda.

Un sogno è stata la serata di Torre Sant’Angelo, il luogo dove venti anni fa tutto nacque. Ha sfilato un flash della collezione cerimonia e abiti lunghi e tre abiti da sposa della nuova collezione 2020 dello stilista Simone Marulli, felice di essere sullo Jonio cosentino che ha ricambiato calorosamente la gioia della sua partecipazione.

Tanto spazio alle realtà del territorio che sono salite sulla passerella per deliziare il pubblico con le proprie novità: Amendola con Pugliese centro ottico; Roberto Magarò e il Palazzo dei Sarti; la Farmacia Noto con la sua nuova fragranza; la boutique Martucci; Escunà con la collezione dedicata ai bimbi; Gallerie della sposa e Luxury man; la gioielleria Lauria e Il Blu biancheria.

Una serata, presentata dalla conduttrice radiofonica di Rlb Francesca Ramunno insieme a Francesco Capodacqua, che ha avuto momenti di spettacolo grazie alle coreografie di Giuseppe Ferraro e Lucia Amodio con i ballerini della Art show dance accademy di Torano che hanno danzato in un omaggio a Dorian Gray e ai Queen e alla voce di Angela Ruscio. Premi, inoltre per, il primario Guglielmo Guzzo, Caterina Celestino della omonima maison e Giovanni Amendola presidente di Federmoda Cosenza.

Al fianco di “Estate in moda” ci sono stati il Comune di Corigliano-Rossano e, proprio per celebrare i venti anni, le amministrazioni di Crosia e Cariati che nel corso del tempo hanno ospitato la kermesse. Insieme a loro la Federazione Moda Italia, Confcommercio Cosenza, l’azienda di trasporto Simet, l’azienda Amarelli, le cantine iGreco, Rlb e il sito d’informazione quicoriglianorossano.it.