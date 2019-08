Eletta la nuova Miss Belvedere Marittimo

Si chiama Giulia Francica, ha 18 anni e proviene da Sangineto (CS). È lei la vincitrice della nona selezione provinciale di Miss Italia Calabria, tenutasi ieri, lunedì 12 agosto a Belvedere Marittimo. Acclamata dal numerosissimo pubblico dell’anfiteatro comunale, la giovane ha dichiarato: «È la prima volta che partecipo al concorso. Ho deciso di partecipare perché amo il campo della moda e spero che con Miss Italia possa avere la possibilità di sfilare sulle passerelle anche in futuro». Oltre alla moda, Giulia, mora e 1.71 di altezza, ha la passione per la danza e per i viaggi. «A settembre – ha raccontato la neo Miss – frequenterò l’ultimo anno del liceo scientifico e poi mi piacerebbe proseguire gli studi iscrivendomi all’università, alla facoltà di medicina». Col titolo di “Miss Città di Belvedere Marittimo” si è, dunque, aggiudicata di diritto un posto alle finali regionali.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Belvedere Marittimo con la compartecipazione di numerosi partner, è stata condotta da Andrea De Iacovo e da Miss Italia 1997 Claudia Trieste che ha sottolineato il ritorno su Rai1 del celebre concorso. Dopo Giulia, si sono pure classificate Marzia Romeo (secondo posto), Claudia Dito (terzo posto), Ilenia Rigillo (quarto posto), Federica Cinque (quinto posto) e Alice Valente (sesto posto). Il compito di selezionare le ragazze ha riguardato un’attenta giuria di professionisti, composta, oltre che dall’avvocato Danilo Aloe nella sua qualità di garante del concorso, da Pino Caroprese, Giangabriele Quintieri, Sergio Arcuri, Angelo Scorzo, Francesco Iaccino, Ciriaco Verta, Paola Di Stio, Rachele Ciponte, Giovanni Cafaro, Alessia Miracco e Fabio D’Ippolito.

Oltre alla sfilate istituzionali delle aspiranti reginette, e a quella curata da Dimensione Moda alla presenza di Giovanni e Roberta Cafaro e della testimonial Moira Sorrisi, alla proiezione del “video sociale” e alle coreografie del corpo di ballo, la serata è stata allietata dalla musica di Ylenia Iorio ed Ernesto Astorino.

Si è, inoltre, registrato, l’intervento di Francesca Impieri, vicesindaco e assessore al turismo e allo spettacolo di Belvedere Marittimo, che ha affermato: «Sono fiera che Belvedere Marittimo ospiti una tappa di Miss Italia Calabria. Questa sera facciamo dono a Carmelo Ambrogio, a Claudia Trieste e alla Miss vincitrice di una targa realizzata per l’occasione dal laboratorio di ceramica comunale su cui sono incisi il Castello e gli altri posti simbolo del nostro bellissimo paese».

La selezione di Miss Italia Calabria, curata per il quinto anno consecutivo dalla Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, si è conclusa non a caso con i saluti di quest’ultimo. «Ringrazio l’amministrazione comunale – ha affermato Ambrogio che insieme a Linda Suriano è esclusivista regionale del concorso – e tutti gli sponsor che ci hanno permesso che l’evento potesse realizzarsi al meglio. Un ringraziamento particolare va soprattutto a mia moglie, Linda, che è anche il direttore artistico della kermesse, a tutto lo staff e al meraviglioso pubblico di Belvedere Marittimo che ci ha accolto a braccia aperte».

Il prossimo appuntamento di Miss Italia Calabria prosegue domani, mercoledì 14 agosto, con la settima selezione regionale e l’elezione di Miss Sorriso, a Catanzaro Lido (piazza Brindisi), ore 21.