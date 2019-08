Cosenza, furto a Villa Rendano: 2 arresti

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, in collaborazione con i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, hanno arrestato a Cosenza due persone, delle quali sono state rese note soltanto le iniziali, M.R., di 51 anni, e P.F.A., di 39, sorprese mentre stavano compiendo un furto nella “Villa Rendano”.

I due, in particolare, stavano asportando alcuni tubi pluviali in rame per la raccolta della acque piovane. M.R. e P.F.A., a conclusione dell’udienza di convalida dell’arresto, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Cosenza, con divieto di allontanarsi dalle loro abitazioni dalle 22 alle 7 del mattino successivo. (Ansa)