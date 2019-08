Cosenza – Distribuite ottomila cedole librarie per i libri di testo gratuiti

Sono state distribuite fino a ieri le circa ottomila cedole librarie (il documento grazie al quale i genitori dei bambini frequentanti le scuole elementari possono avere gratis i libri di testo ) delle scuole pubbliche cosentine.

Lo sottolinea in una nota il settore educazione del Comune di Cosenza.

“Siamo i primi in Italia ad avere completato tutto l’iter entro i primi giorni di agosto- afferma il dirigente del settore educazione, Mario Campanella- raccogliendo le sollecitazioni del Sindaco Mario Occhiuto che ci ha pregato di intensificare ulteriormente gli sforzi per le azioni a sostegno delle scuole pubbliche”.

Le altre tremila cedole rimanenti, riguardanti istituti parificati, saranno distribuite entro la fine del mese di agosto.

Utilizzando la cedola i genitori dei bambini che frequentano le scuole elementari possono recarsi direttamente in libreria e ritirare i testi.

Il Comune di Cosenza, lo scorso anno, ha avuto il riconoscimento di Legambiente come primo comune del Centro Sud per servizi alle scuole e per manutenzione ordinaria. Il settore educazione sta predisponendo tutti gli altri atti al fine di garantire agli alunni delle scuole di sua competenza un inizio di anno scolastico senza problemi.