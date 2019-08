Chef Mazzei al Piccolo Festiva delle Spartenze

Sarà lo chef cerchiarese Francesco Mazzei, stella della cucina italiana a Londra, l’ospite d’onore della suggestiva serata in appendice al Piccolo Festival delle Spartenze in programma per il prossimo Sabato 17 Agosto 2019, dedicata alle eccellenze calabresi (e non solo) che hanno trovato successo nel mondo. Eccezionali gli ospiti, suggestiva la location in cui saranno ospitati, come lo è l’Abbazia di Santa Maria ad Gruttam. L’antico monastero immerso nel cuore della Sila Greca, a metà strada tra i centri pedemontani di Paludi e Cropalati, farà da cornice al confronto-dibattito sulle esperienze di studio e professionali di tanti giovani intellettuali che hanno trovato il coraggio di partire e affermarsi.

È la “Notte dei Ricercatori” del Piccolo Festival delle Spartenze che sarà condotta dal direttore artistico del festival Giuseppe Sommario. Partendo dall’incantevole momento del tramonto sullo Jonio, sul quale si affaccia proprio l’abazia, si celebrerà la cerimonia di consegna del terzo premio Spartenze 2019 proprio allo chef Mazzei per aver saputo valorizzare le tradizioni della terra di Calabria nei suoi servizi gourmet che spopolano nella City d’oltre manica.

Insieme a Mazzei, ma questa volta sotto il cielo stellato, a partire dalle ore 21, si ritroveranno di fronte all’icona di Santa Maria ad Gruttam anche sedici tra docenti e ricercatori delle più importanti Università del mondo: ovviamente tutti giovani, tutti italiani ma soprattutto quasi tutti meridionali e calabresi. Sarà un momento per celebrare l’emigrazione bella, quella sofferente ma comunque carica di soddisfazioni. Il momento di confronto-dibattito sarà ospitato nella cornice dell’agriturismo “La collina dei ciliegi” all’ombra della torre saracena.

Una serata che sarà conclusa dai sapori e dalle musiche delle tradizione. Battente e fisarmonica, accompagneranno i partecipanti fino all’alba di domenica 18. E per tutti ci saranno piatti tipici, dolci e vino nostrani.

Il Piccolo Festival delle Spartenze, poi, chiuderà definitivamente i battenti sull’edizione numero 4, Domenica 18 Agosto. Alle 21.30 in piazza XX Settembre a Paludi il finale e la chiosa all’evento dedicato alle radici e alla memoria sarà posto con la presentazione del libro “Gli anni del Riscatto” (Ed. Phromos 2019) scritto dal prof. Aldo Platarota che risponderà alle domande e alle provocazioni della giornalista dell’Eco dello Jonio, Samantha Tarantino.