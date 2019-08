Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un’impalcatura. Il fatto è avvenuto a Piane Crati (Cosenza).

L’uomo, secondo quello che si è appreso, stava effettuando dei lavori alla sua abitazione, dove era stata montata l’impalcatura, ma è caduto al suolo per cause in corso di accertamento. Sul posto i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Il 70enne è stato portato nell’ospedale di Cosenza e ricoverato con prognosi riservata.