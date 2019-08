Barbara D’Urso star di Moda Mare.

Moda Mare si conferma l’evento di successo dell’estate. La manifestazione, ideata dal manager Francesco Occhiuzzi, il 19 agosto ha spento 20 candeline nella splendida location del porto di Cetraro Bandiera Blu 2019 affollata da migliaia di presenze. Star indiscussa della serata Barbara d’Urso. La regina di Mediaset, si conferma anche regina di Moda Mare.

La Barbarella nazionale, reduce dai successi della passata stagione televisiva, non ha deluso le aspettative ed ha conquistato il pubblico. Non solo per la bellezza, esaltata dall’elegante e fasciatissimo abito animalier, ma anche per la simpatia. “Una calabrotta orgogliosamente terrona da parte di mamma originaria di Sant’Eufemia D’Aspromonte”, così si è definita la D’Urso, scatenando gli applausi della folla ma, purtroppo, ancora single. Confessione che ha spinto i maschietti a farsi subito avanti. Ma a sbaragliare i tanti pretendenti è stato l’arzillo 85enne Armando Nesi da Fuscaldo. Con un balzo felino, degno di un giovanotto, è salito sul palco per abbracciare Barbarella. E dopo il saluto “col cuore” al suo amato pubblico la D’urso è stata presa d’assalto dai tantissimi fan. Il tempo di qualche selfie e poi via tra saluti e baci. A catturare, invece, l’attenzione del pubblico femminile il fascino indiscusso di un istrionico Michele Placido. All’attore e regista di successo, indimenticato commissario Cattani de “La Piovra”, il premio alla carriera consegnato dal sindaco di Cetraro Angelo Aita. Sul placo di Moda Mare anche la diafana e camaleontica Anna Oxa. Con la sua voce, unica e potente, ha incantato il pubblico interpretando alcuni dei brani più famosi della sua lunga e brillante carriera, riarrangiati ex novo, per il tour “Voce sorgente”. Musica suoni e colori intervallati dalla moda. Uno spettacolo gestito con la maestria e indiscussa professionalità dal patron Francesco Occhiuzzi con la regia di Fabrizio Avolio. In passerella bellissime modelle hanno sfilato indossando gli abiti di famosi brand della moda. Abiti impreziositi dalle creazioni di Gerardo Sacco e Donna Oro per la gioielleria Grillo, tra gli sponsor della manifestazione, insieme al Comune di Cetraro e alla Regione Calabria. Sul palco di Moda Mare anche l’attrice Mirella Sessa ed il consigliere regionale Giuseppe Aieta che ha illustrato la bellezza del porto di Cetraro. Ad infiammare il pubblico dei giovanissimi il cantante neomelodico Daniele De Martino e il sound trap di Compa71. La voce di Enea con “Mediterraneo” ha ricordato il compianto cantautore lucano Pino Mango. Celebrati anche i successi sportivi ai mondiali e agli europei di nuoto del giovane tuffatore di Rende, Giovanni Tocci. Si chiude così il ventennale di Moda Mare. L’appuntamento è all’anno prossimo con la ventunesima edizione di una manifestazione entrata nella storia dei grandi eventi di Cetraro e dell’estate calabrese.