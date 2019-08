Ancora sangue sulle strade calabresi: muoiono due motocilisti dopo impatto con auto

In Calabria continuano a susseguirsi notizie di incidenti con conseguenze letali. Stavolta tocca a due motociclisti che sono morti in due episodi totalmente distinti.

In entrambi in casi gli eventi si sono verificati nella giornata del 12 agosto in Calabria ed in provincia di Cosenza. La dinamica è apparsa piuttosto simile, considerato che l’impatto letale è avvenuto tra un auto ed il mezzo a due ruote.

Il primo fatto si è verificato in località Parantoro di Montalto Uffugo. A perdere la vita è stato il trentanvoenne G.I.. L’incidente ha generato danni anche nel conducente dell’autovettura che è stato trasportato d’ urgenza a Cosenza.

L’altro episodio si è verificato a Guardia Piemontese, dove non sono state rese note le generalità della persona deceduta.

In ventiquattro ore si arriva perciò a quattro vittime in provincia di Cosenza, considerata la morte del giovane calciatore Marco Calderaro e del trentenne Giuseppe Chinelli nella zona di Colosimi.