Ais a Saracena per presentare la guida ai vini e gli oli di Calabria

La prima e più completa guida, tutta calabrese, per conoscere, e raccontare, i vini e gli oli extravergini della regione, ovvero un patrimonio di eccellenze e peculiarità per palati più o meno avvertiti ed esigenti. E, con un taglio anche internazionale, come si addice (grazie ai testi in inglese a fronte) ad un settore che vuole farsi conoscere anche al di fuori dei confini nazionali e che ne possiede i numeri. E’ “I Vini e gli Extravergini della Calabria – La Guida dei sommelier Ais”, edita da Rubbettino nella versione tascabile di 272 pagine che racchiude il lavoro di sommeliers ed esperti dell’Ais Calabria che verrà presentata giovedì 22 agosto alle ore 19.00 in Piazza Mazziotti nell’ambito della programmazione estiva di Saracena.

In piazza i curatori della guida, Maria Rosaria Romano, presidente dell’Ais Calabria, ed il giornalista enogastronomico, Gianfranco Manfredi, insieme al Sindaco di Saracena, Renzo Russo, e poi al termine della presentazione del volume, ci sarà un banco d’assaggio con i vini e gli extravergini presenti in guida, con i sommelier dell’associazione calabrese.

Quella dell’Ais è la prima guida firmata da Ais Calabria senza contributi pubblici, edita in italiano e inglese dalla prestigiosa casa editrice Rubbettino e rappresenta un momento importante del risveglio generale che sta interessando tutto il comparto calabrese, frutto del lavoro di un gruppo di appassionati del territorio che, dopo avere battuto palmo a palmo 73 cantine e 38 produttori di extravergini, ha stilato un repertorio imperdibile e molto puntuale per chi voglia conoscere ed apprezzare il territorio calabrese e le sue eccellenze di settore.

Una vera e propria mappa, ragionata e narrata, del gusto made in Calabria che raccoglie al suo interno 187 vini recensiti su 450 degustati. Per ciascuna cantina – tra calici e terroir, profumi e fragranze – nelle pagine della guida si può seguire il racconto esperienziale di aziende, vigneti e vini ma anche di vicende umane di quanti (uomini e donne) realizzano i prodotti, delle tecniche e delle varietà d’uva utilizzate, delle consulenze enologiche e agronomiche fino alle possibilità di visite in azienda e di acquisto diretto. Nel testo, inoltre, sono proposti 111 abbinamenti con piatti e preparazioni gastronomiche, sia per i vini che per gli extravergini e 73 (tra ristoranti, trattorie e wine bar) luoghi imperdibili dove fermarsi per godere una sosta gustosa lungo la dorsale della Calabria.