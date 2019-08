Abate (M5S): “Riapertura Canale degli Stombi è ottima notizia per pescatori Marineria di Corigliano Rossano”

Apprendo con molto piacere dell’emanazione, da parte dei Commissari straordinari che amministrano il Comune di Cassano, e della Capitaneria di Porto dell’ordinanza che sancisce la riapertura del Canale degli Stombi. Nei giorni scorsi avevo sentito lo stesso commissario Mario Muccio che mi aveva anticipato la cosa. Nei giorni scorsi io stessa, di ritorno da Roma ero stato a visitare lo stato dei lavori. Avevo seguito la vicenda già dal 2018 soprattutto perché, in attesa che venga sistemato il Porto di Corigliano Rossano (altra questione alla quale sto lavorando con l’Autorità portuale) e venga reso completamente funzionante il Porto di Corigliano Rossano, di poter utilizzare i cantieri nautici per poter tirare a secco le barche della marineria di Schiavonea nel periodo di fermo biologico. Ora, in questa nuova fase, mi occuperò di creare un contatto tra cantieri nautici e marineria per esplorare questa possibilità di utilizzo.

Rosa Silvana Abate (M5S Senato)