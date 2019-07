Sequestrati beni per 300mila euro ad un imprenditore edile

Condividi

I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza, nell’ambito delle indagini dirette da questa Procura della Repubblica, hanno eseguito il sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili, nonché delle disponibilità finanziarie in capo ad una società riconducibile ad un imprenditore della sibaritide – operante nel settore dell’edilizia e del movimento terra – indagato per il reato previsto dall’art. 76 del Codice Antimafia, in quanto, già condannato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per ben 4 anni, ha violato l’obbligo di comunicazione delle proprie variazioni patrimoniali di importi superiori ad € 10.329,14.