Lunedì 8 luglio sospensione dell’erogazione idrica nel cosentino

A partire dalle ore 7,00 di lunedì prossimo, 8 luglio, sarà sospesa l’erogazione idrica sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto del Merone, al fine di predisporre la sostituzione di una saracinesca di scarico e dei relativi pezzi speciali in località Saliano del Comune di Rogliano. Lo comunicano i Servizi Idrici e Fognari del Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza.

“Si presuppone – sottolineano dal Settore Infrastrutture – che le operazioni di sostituzione della saracinesca di scarico si protrarranno per tutto il pomeriggio di lunedì 8 luglio”.

Le zone interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica saranno le seguenti:

– nel Comune di Rogliano, le aree servite dal ripartitore posto sulla condotta adduttrice del Merone;

– alcune aree del Comune di Santo Stefano di Rogliano;

– alcune abitazioni del Comune di Piane Crati;

– la località Piano Lago del Comune di Mangone;

– le aree prospicienti il bivio di Donnici;

– alcune aree ubicate in località Fiego;

– le aree del centro storico a sinistra del fiume Crati;

Il settore Infrastrutture comunica, inoltre, che all’Ospedale civile dell’Annunziata il collegamento sull’adduttrice del Merone resterà comunque attivo.

Per quanto attiene il centro cittadino, servito dai serbatoi del Merone e di via De Rada, si registrerà una diminuzione dell’erogazione idrica.