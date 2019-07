Incendi: Particolare attenzione al Parco del Pollino

Condividi

Il Parco del Pollino ed in particolare l’area ricadente il Comune di Orsomarso sono particolarmente attenzionate dai Carabinieri Forestale al fine di prevenire il fenomeno degli incendi. Come anticipato nelle scorse settimane, questa zona, insieme ai Comuni di Aieta e Tortora, è stata individuata dal Nucleo informativo antincendio boschivo del Comando tutela forestale, come area particolarmente interessate da incendi boschivi.

A tal riguardo già da alcuni giorni, nell’area protetta, e grazie anche al contributo dell’Ente Parco, sono in servizio le pattuglie di rinforzo dei Carabinieri Forestali che provengono da diverse Regioni d’Italia, e che controllano il territorio al fine di tutelare il Parco del Pollino. Tale attività rientra in una più vasta legato a un efficace servizio di avvistamento e alla rapidità delle operazioni di spegnimento che vede in prima linea l’Arma dei Carabinieri e volontari delle associazioni in convenzione con il Comando Generale dei Carabinieri, assieme a Legambiente, Federparchi e WWF.