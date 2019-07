Guardia Piemontese (Cs), veicolo in fiamme sulla strada statale 283:

Lungo la strada statale 283 ‘Delle Terme Luigiane’ il traffico è momentaneamente bloccato – in entrambe le direzioni – al km 0,500, a causa di un veicolo in fiamme nel territorio comunale di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza.

Sul posto è intervenuto il personale Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine per ripristinare la transitabilità nel piu’ breve tempo possibile.