Gigi D’Alessio atteso in Calabria. social e fan in visibilio

La notizia ci ha messo un nano-secondo a rimbalzare da account ad account. I social sono letteralmente impazziti. GIGI D’ALESSIO a CORIGLIANO-ROSSANO, DOMENICA 21 LUGLIO, è l’atteso evento nell’evento dell’estate 2019. L’ODISSEA 2000 pronta ad ospitare i fan da tutto il Mezzogiorno.

Il cantante partenopeo da pochissime ore in radio, in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming con il nuovo singolo DOMANI VEDRAI, sarà ospite del MI PIACE SUMMER EDITION, il format di RADIO KISS KISS che a mezzogiorno in punto tutti i giorni, trasmette direttamente dal parco divertimenti di CORIGLIANO ROSSANO in tutta ITALIA.

Ospite d’eccezione della 25esima stagione del parco acquatico, l’interprete del tormentone QUANTO AMORE SI DÀ cantata con Guè PEQUENO è il secondo artista di fama nazionale ed internazionale che scandisce il calendario di appuntamenti dell’ODISSEA 2000.